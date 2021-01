LFP : des pertes estimées à 1,3 milliard d'euros

La Ligue de football professionnel estime les pertes du football français à plus de 1,3 milliard d'euros.





Selon l'AFP, la LFP estime les pertes des clubs de Ligue 1 liées au contexte sanitaire et à la crise des droits TV à 1,314 milliard d'euros, au 30 juin 2021. Les recettes ne devraient en effet atteindre que 1,6 milliard d'euros, pour 3 milliards d'euros de charges, cette dire. Dans le détail, la Ligue considèrerait le manque à gagner sur les recettes de billetterie à 400 millions d'euros. Autant dire que la situation est très délicate et qu'il faudra réaliser de très bons coups lors des prochains mercatos pour limiter la casse. Il faut également espérer que l'appel d'offres des droits TV va aboutir sur une proposition intéressante, ces prochains jours.



La situation économique très inquiétante n'empêche pas l'OM de réaliser un mercato ambitieux. Frank McCourt a pour l'instant parfaitement joué son rôle de patron, en particulier en injectant 132 millions d'euros, via une augmentation de capital, le 14 octobre dernier.