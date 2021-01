Rouyer pas encore convaincu par le mercato de l'OM

Olivier Rouyer ne pense pas que le mercato réalisé par l'OM, cet hiver, suffira à relancer l'équipe olympienne.





"Pour moi ce n'est pas suffisant, ne serait-ce que défensivement. Je verrais bien quelqu'un dans l'axe. J'aimerais qu'on trouve aussi un milieu offensif encore plus expérimenté et avec plus de qualités. Le pauvre gamin (Luis Henrique), ils se sont trompés. Ils ont besoin encore de travailler. Il faudrait faire partir Thauvin ou Payet aussi, ce serait bien", a estimé le consultant sur le plateau de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, l'OM a pour l'instant obtenu les renforts de Pol Lirola et Arek Milik. Franco Tongya devrait également arriver rapidement, en échange de Marley Aké. Côté départ, Kevin Strootman, Kostas Mitroglou, Florian Chabrolle et Morgan Sanson sont partis. Pablo Longoria vise encore le recrutement d'un milieu de terrain.