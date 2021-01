Rami s'attendait à être critiqué, à l'OM

Adil Rami (35 ans) est revenu sur son aventure marseillaise. Il s'attendait à ce que ça puisse mal tourner.





"Moi, je savais que j'allais prendre cher. Quand j'étais à Séville, on était qualifiés pour la Ligue des champions et j'ai dit que j'avais décidé d'aller à Marseille. Ma famille m'a dit de ne pas y aller, à cause des médias, etc. Je leur ai dit: ‘Ne vous inquiétez pas. À distance, ils sont là à me critiquer, je vais mettre les points sur les i et après, je vais me barrer'. Et c'est un peu ce que j'ai fait, à moitié... (rires)", a déclaré l'ancien défenseur phocéen au micro de RMC.



Et de poursuivre : "La première année, on a tout explosé. On a quand même fait une finale d'Europa League. Mais après la Coupe du monde, je n'ai pas eu de préparation, plaide Rami. Je suis un footballeur basé sur le physique. Si je ne suis pas prêt physiquement, c'est mort", a-t-il ajouté.



Rami a effectivement paru avoir des difficultés à se remettre de la victoire du Mondial 2018. Le défenseur a également semblé très perturbé dans sa vie personnelle.