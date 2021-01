Mercato : Longoria sur la piste de Rabiot ?

L'OM souhaiterait se faire prêter Adrien Rabiot (25 ans), cette deuxième partie de saison. Les Turinois n'envisageraient toutefois pas de le laisser partir sans intégrer une option d'achat obligatoire de... 30 millions d'euros.





Si l'on en croit les informations divulguées par Calciomercato, la Juventus envisage le départ du milieu de terrain des Bleus, cet hiver. Andrea Pirlo ne le jugerait pas indispensable pour son équipe. Or le média croit savoir que l'OM pense à lui pour prendre la place de Morgan Sanson. Il précise également que le club turinois a de fortes exigences, le concernant. Il n'accepterait un prêt payant de 2 millions d'euros qu'à condition d'y intégrer une option d'achat obligatoire de... 30 millions d'euros. Cela paraît beaucoup pour les finances olympiennes, d'autant plus en y ajoutant le salaire du joueur (7 millions d'euros par an, plus 2 millions de bonus).



Formé au PSG, Rabiot a pris part à 23 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il n'a jamais caché son affection pour l'OM. Il était d'ailleurs fan du club marseillais avant de rejoindre Paris, dans sa jeunesse. Il avait notamment déclaré aimer l'ambiance du Stade Orange Vélodrome.



Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international français (10 sélections) semble trop cher pour l'OM. Il paraît pour l'instant difficile de donner de la crédibilité à cette information.