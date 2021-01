Mercato : une offre pour Irfan Can Kahveci ?

L'OM aurait transmis une offre pour s'attacher les services d'Irfan Can Kahveci (25 ans).





Selon les renseignements publiés par Futbal Arena, le club olympien a fait une proposition pour recruter le milieu de terrain d'Istanbul Baraksehir. L'information a été confirmée par Goksel Gumusdag, le président de la formation turque. Des discussions seraient donc en cours, tandis que Galatasaray et Fenerbahçe qui suivent aussi son dossier, le jugeraient un peu trop onéreux pour leurs finances.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Irfan Can Kahveci peut évoluer dans des positions de milieu relayeur ou milieu offensif. Cette saison, il a participé à 18 matchs de championnat, inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. Il a également écopé de 4 cartons jaunes et 2 cartons rouges. En Ligue des Champions, il a marqué 3 fois et donné 1 passe décisive en 6 apparitions. Il compte 17 sélections avec l'équipe nationale de Turquie.



Pour rappel, sa venue est envisagée dans l'optique du remplacement de Morgan Sanson, parti à Aston Villa. De nombreux autres noms sont évoqués, dont ceux d'Angelo Fulgini (Angers), Imran Louza (Nantes), ou encore Farid Boulaya (Metz).