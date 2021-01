Latour prend aussi la défense de Thauvin

Bertrand Latour considère que Florian Thauvin (27 ans) ne mérite pas le traitement dont il est l'objet, ces derniers jours.





"Je ne comprends pas le traitement de Thauvin. Par sa situation contractuelle, il cristallise les tensions. Il est juste co-meilleur passeur du championnat, il n'a pas tout réussi évidemment, mais il s'échine contrairement à un Payet même pas affûté", a publié le journaliste sur Twitter.



Quelques révélations (sont-elles fondées ?) sur les sacrifices que le milieu offensif estime avoir faits pour l'OM ont effectivement mis le feu aux poudres, à Marseille. Pour autant, on peut surtout constater qu'une brouille de vestiaire (comme il y en a partout) a déchaîné la fureur des journalistes et des consultants, qu'ils soient de L'Équipe, de RMC, du Parisien ou de... La Provence. Certains en profitent clairement pour semer la zizanie, lancer quelques anecdotes invérifiables et régler les comptes avec Dimitri Payet, voire André Villas-Boas. Le club n'a lui pas répondu.



Les Phocéens ont rendez-vous avec Rennes, samedi, dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Espérons qu'ils soient à peu près restés hermétiques à toute cette agitation.