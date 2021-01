Discipline : Carvalho, Balerdi et Khaoui suspendus

La commission de discipline a sanctionné Ricardo Carvalho d'un match de suspension, suite à la rencontre Monaco-OM (3-1). Leonardo Balerdi et Saif-Eddine Khaoui ont également été punis.





Le Portugais a payé son mécontentement, suite au corner inexistant accordé aux Monégasques, lequel leur a permis de marquer et prendre l'avantage. Leonardo Balerdi et Saif-Eddine Khaoui ont quant à eux écopé d'un match de suspension pour avoir récolté trois cartons jaunes en moins de dix rencontres.



L'OM reste de très loin le club le plus sanctionné de Ligue 1. L'arbitre n'a lui pas été suspendu.