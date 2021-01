Mercato : l'OM lorgnerait Angelo Fulgini

L'OM penserait à Angelo Fulgini (24 ans) pour renforcer son entrejeu. Il se serait déjà rapproché de son entourage.





D'après les éléments recueillis par Foot Mercato, le club phocéen s'intéresse de près à la situation du milieu de terrain du SCO Angers. Des discussions auraient déjà eu lieu avec son entourage, mais aucune proposition n'aurait pour l'instant été transmise.



Capable d'évoluer en relayeur et un peu plus haut, Fulgini plairait à Pablo Longoria et André Villas-Boas depuis un moment. Il défend les couleurs angevines depuis l'été 2017 et a disputé 108 matchs et marqué 13 buts, toutes compétitions confondues. Il a été sélectionné avec les Bleuets dans toutes les tranches d'âge et compte 3 capes avec l'équipe de France Espoirs. On peut imaginer qu'un départ pour l'OM pourrait l'aider à franchir un palier supplémentaire. Cette saison, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 20 apparitions en Ligue 1.



L'Équipe précise quant à lui que Pablo Longoria dispose d'une enveloppe de 8 à 10 millions d'euros et travaille sur une demi-douzaine de pistes.