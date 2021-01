L'OM discuterait bien avec Favre

L'OM aurait entamé des discussions avec Lucien Favre (63 ans), dans l'optique du mercato estival.





Si l'on en croit les informations publiées par Téléfoot, le club marseillais s'est rapproché de Lucien Favre, en vue de la succession d'André Villas-Boas. Sa venue serait envisagée pour l'été prochain, Jacques-Henri Eyraud ne paraissant notamment pas souhaiter licencier le Portugais cet hiver. Des discussions seraient en cours.



Passé par le banc de l'OGC Nice entre 2016 et 2018, Favre a ensuite entraîné le Borussia Dortmund entre 2018 et 2021. Il a été licencié le 13 décembre et est depuis libre de tout contrat. Son bilan au BVB est de 110 matchs coachés pour une moyenne de points de 2,01. Il a le mérite de parler français et de bien connaître la Ligue 1.



Favre disposerait d'autres pistes en Espagne et en Angleterre. Il n'est pas évident que la Ligue 1 soit sa priorité.