Youth League : l'OM connaît son adversaire des 32es

L'OM affrontera Liverpool, à l'occasion des 32es de finale de la Youth League.





Les U19 phocéens affronteront les Reds, le 2 ou 3 mars prochain, en Youth League. Le match se disputera à Liverpool (il est à élimination directe). Du côté des autres clubs français, Angers accueillera l'Etoile Rouge, Rennes ira à Saint-Petersbourg et le PSG jouera à Séville.





Le tirage complet des 32es

Voie de la Ligue des champions :

Olympiacos (GRE) - Manchester City (ANG)

Inter Milan (ITA) - Bayern (ALL)

Seville (ESP) - Paris Saint-Germain (FRA)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Porto (POR)

Ajax (PB) - Krasnodar (RUS)

Manchester United (ANG) - Real Madrid (ESP)

Istanbul Başakşehir (TUR) - FC Bruges (BEL)

Atalanta (ITA) - RB Leipzig (ALL)

Zénith (RUS) - Rennes (FRA)

Juventus (ITA) - Borussia Dortmund (ALL)

Midtjylland (DAN) - Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ANG) - Salzbourg (AUT)

Liverpool (ANG) - Marseille (FRA)

Dynamo Kyev (UKR) - Barça (ESP)

Lokomotiv Moscou (RUS) - Ferencváros (HON)

Borussia Mönchengladbach (ALL) - Lazio (ITA)



Voie des champions nationaux :

Górnik Zabrze (POL) - PAOK (GRE)

Olimpija Ljubljana (SVN) - Celta de Vigo (ESP)

APOEL (CHY) - Viitorul (ROU)

Apolonia (ALB) - Gyor (HON)

Dinamo Zagreb (CRO) - Rosenborg (NOR)

Hammarby (SUE) - Waterford (IRL)

Galatasaray (TUR) - AZ Alkmaar (PB)

Rangers (ECO) - Cologne (ALL)

Angers (FRA) - Etoile Rouge (SER)

Genk (BEL) - Žilina (SLO)

Sparta Prague (RTC) - Benfica (POR)

Bâle (SUI) - Odense (DAN)

Sheriff Tiraspol (MOL) - Kairat Almaty (KAZ)

Tchertanovo (RUS) - Maccabi Haifa (ISR)

Dinamo Minsk (BLR) - Ludogorets (BUL)

Shkëndija (MCD) - Gabala (AZE)