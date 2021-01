L'OM n'a pas souhaité l'anniversaire à Bernard Tapie

L'OM n'a pas publié de message pour souhaiter un anniversaire à Bernard Tapie, mardi. Il fêtait ses 78 ans.





Étonnamment, le club marseillais n'a pas posté de message pour les 78 ans de Bernard Tapie. L'omission est-elle volontaire ou non ? Dans tous les cas, on n'oublie pas ces années magiques durant lesquelles il a amené l'OM au sommet de l'Europe, avec comme point d'orgue la victoire du 26 mai 1993. Et il est dans une période où il a besoin de tout notre soutien.



Très bon anniversaire (en retard, donc) au boss ! Et plein de courage dans son combat.