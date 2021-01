Mercato : Amavi en partance pour Leeds ?

Jordan Amavi (26 ans) pourrait quitter l'OM pour Leeds United, dès cet hiver.





Selon les éléments recueillis par Canal+, le latéral gauche de l'OM pourrait rejoindre les rangs de Leeds United, dans les prochains jours. Les dirigeants phocéens récupèreraient ainsi un peu d'argent, alors qu'il sera en fin de contrat en juin. Et lui découvrirait le coaching de Marcelo Bielsa. Il serait également pisté par Naples, Crystal Palace et Arsenal.



La nouvelle d'un départ imminent paraît étonnante. On a pu constater combien le latéral gauche manquait, ces dernières semaines, et son transfert affaiblirait considérablement le groupe d'André Villas-Boas. On peut penser qu'il pourrait carrément sceller les ambitions du club pour la seconde partie de saison. Aussi travailleur qu'il soit, Pablo Longoria ne pourra pas faire de miracle concernant l'intégration des nouveaux venus. La multiplication des transferts ne favorise pas le collectif et rend très compliqué le redressement de l'équipe, alors qu'un temps d'adaptation sera nécessaire.



Pour rappel, le recrutement du Toulonnais avait impliqué un investissement de 10 millions d'euros. Il a jusque-là joué 119 matchs sous le maillot de l'OM.