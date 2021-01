Mercato : la piste Léris toujours suivie ?

L'OM serait toujours dans le coup pour recruter Mehdi Léris (22 ans), ce mercato.





Selon les renseignements publiés par La Provence, Pablo Longoria ne lâche pas le milieu de terrain de la Sampdoria. Le quotidien croit savoir que le natif de Mont-de-Marsan est l'une des solutions privilégiées par l'Espagnol pour la succession de Morgan Sanson.



Pour rappel, Léris bénéficie d'un temps de jeu très réduit, dans le club génois. Il n'a pris part qu'à 12 matchs de Serie A, pour un total de 179 minutes passées sur les terrains. Et depuis le début de sa carrière, il n'a disputé que 54 rencontres dans le championnat italien, pour 1 but et 2 passes décisives. Cela semble assez léger, si on se réfère à l'importance prise par Sanson, dans l'équipe d'André Villas-Boas.



Le quotidien précise que l'OM piste aussi d'autres joueurs, sans donner de nom.