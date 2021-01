Ménès pense que Milik n'aura pas de ballons

Pierre Ménès ne pense pas qu'Arek Milik (26 ans) fera des miracles. Il s'attend à ce qu'il n'ait pas de ballons, comme Dario Benedetto (30 ans).





"C'est un pari risqué non parce que quand on a la carte de visite de Milik et qu'on coûte 8 millions d'euros... C'est le prix qu'ils ont payé le petit pinpin brésilien (Luis Henrique) pour s'apercevoir un mois et demi après que ce n'était pas un avant-centre. Ça s'est passé crème, c'est un truc hallucinant. Milik, avec sa carte de visite, c'est évidemment dans la situation de l'OM, un coup à tenter. Maintenant, c'est pas un joueur qui se démerde seul avec la balle. Milik, c'est un finisseur. Et pour être finisseur, il faut lui donner des ballons. On a souvent vu Benedetto mauvais, mais on a aussi vu Benedetto sans ballon. Donc, Milik oui à priori bonne pioche, mais il faut que l'animation offensive de cette équipe progresse. Et vu la vente de Sanson, je vois pas bien qui va mettre des ballons au milieu", a déclaré le journaliste sur Pierrot Face Cam.



L'intégration du Polonais paraît passer par un changement de système. Et les bons résultats aussi...