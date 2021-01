Courbis pense qu'il faut changer d'objectif

Rolland Courbis considère que l'OM devrait faire de la coupe de France son grand objectif.





"Comment l'OM peut se relever ? Il faut rester calme et fixer de nouveaux objectifs. Il faut mettre l'avenir de Villas-Boas de côté. Et de toute façon, quand on regarde le calendrier, on peut se dire que l'OM sera fixé sur son sort à la mi-mars, pour la trêve internationale. Mais il ne faut plus parler du podium, c'est fatigant. Le mieux, ce serait de viser la Coupe de France ! C'est une compétition très importante pour le contexte, pour la région, pour le club, pour les supporters. C'est sûr que si l'OM se fait sortir à Auxerre au prochain tour, tout tombera à l'eau... Mais c'est une idée pour relancer la saison. Il ne faut pas s'affoler, en parlant par exemple des matchs de la dernière chance...", a déclaré l'ancien coach marseillais au micro de RMC.



L'OM pointe pour l'instant à la 6e place du classement, à 11 points de la 3e position, avec un match en retard. Il paraît bien tôt pour abandonner la course.