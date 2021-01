Di Meco prend parti contre Payet

Après avoir longuement défendu Florian Thauvin (27 ans), Eric Di Meco s'en est violemment pris à Dimitri Payet (33 ans).





"Je ne suis pas un grand fan de Dimitri Payet. Je l'ai même traité sur cette antenne d'imposteur. Moi, je l'ai démasqué il y a longtemps. Payet a encouragé ses coéquipiers à refuser les baisses de salaire durant le confinement alors qu'il a négocié le sien ensuite ? C'est grave. Cela confirme à 100 000 % ce que je pense de Payet. Comment tu peux continuer avec un mec comme ça dans ton vestiaire ?", a lâché l'ancien défenseur gauche, qui était apparemment dans le vestiaire, ces dernières semaines.





"Payet a un pouvoir de nuisance énorme"

Et de poursuivre : "Payet a un pouvoir de nuisance énorme, quand tu vois son comportement sur le banc ou quand il entre... Moi, si j'apprends ça de la part d'un de mes partenaires pendant le confinement, la première chose que je fais quand je reviens c'est que je lui mets un 100 francs dans la tête. Il n'y a plus de joueurs qui ont des c... dans ce vestiaire ?"



Payet ou Thauvin, il semble qu'aucun des deux n'ait été exemplaire. On peut surtout se demander pourquoi plusieurs médias parisiens (et La Provence aussi) ont lancé une véritable cabale contre le vestiaire de l'OM, pour un accrochage comme il y en a dans tous les clubs. Et pourquoi Di Meco fait leur jeu.





🗣💥 "Dimitri Payet je l'ai démasqué il y a longtemps. Ce qu'il a fait pendant le confinement, si j'avais appris ça d'un de mes partenaires... Comment personne ne lui dit rien ? Y'a plus un mec qui a des couilles dans le vestiaire de l'OM ?"



