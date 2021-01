Mercato : Sanson rejoint les Villans (Officiel)

Morgan Sanson (26 ans) s'est engagé avec Aston Villa, ce mardi. Il a paraphé un contrat portant sur quatre saisons et demie, dans le cadre d'un transfert de 16 millions d'euros (plus des bonus).





Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le départ du milieu de terrain a été officialisé. L'ancien Montpelliérain s'est engagé jusqu'en 2025, dans le cadre d'une opération de 16 millions d'euros, plus des bonus. Il va enfin pouvoir se tester en Premier League, un championnat que certains jugent adapté à son jeu.



Arrivé en provenance de Montpellier pour 12 millions d'euros en janvier 2017, Sanson a enchaîné le très bon et le moins bon. Dans les bonnes périodes, il a cassé les lignes adverses et inscrit des buts décisifs, et dans les mauvaises il s'est révélé plus discret. Il ne semblait pas au top, ces dernières semaines, et avait peut-être déjà la tête à un départ. Contre Lens, il n'a récupéré aucun ballon, ce qui paraît assez hallucinant compte tenu de son jeu.



Au total, Sanson a disputé 157 matchs sous le maillot de l'OM, toutes compétitions confondues, inscrit 25 buts et délivré 19 passes décisives. Il a aussi écopé de 28 cartons jaunes en quatre ans, alors qu'il n'en avait pris que 10 sur la même durée (ou 107 rencontres) à Montpellier.