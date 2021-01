Villas-Boas s'amuse de son possible licenciement

André Villas-Boas s'est amusé de la possibilité qu'il soit viré, ces prochains jours. Pablo Longoria, présent à ses côtés, a également rigolé.





"Si je vais rester jusqu'à la fin de la saison ? Oui sauf si Pablo veut me virer, mais... ça peut tomber aussi ! Quand on regarde ce qui se passe dans le monde du foot, ça peut se passer. On va me virer en direct sur RMC !" a lancé l'entraîneur phocéen en conférence de presse. Une répartie qui a fait rire Pablo Longoria.



Ces derniers jours, les rumeurs Ernesto Valverde et Lucien Favre ont été reprises par plusieurs médias. Pour autant, il semble que Jacques-Henri Eyraud ne soit pas chaud pour le licencier en cours de saison, avec ce que cela impliquerait en termes d'indemnités.



AVB devrait donc bien être sur le banc de touche, samedi, contre Rennes. Espérons qu'il trouve des solutions, d'ici là.