Longoria confirme qu'il cherche un milieu de terrain

Très actif cet hiver, Pablo Longoria a déjà conclu les arrivées de Pol Lirola (23 ans) et Arek Milik (26 ans). Il a indiqué encore chercher un remplaçant à Morgan Sanson (26 ans).





Lors de la conférence de presse de présentation du Polonais, le directeur du football de l'OM est revenu sur le travail effectué ces dernières semaines. Il a notamment été félicité par le groupe de supporters des MTP : "J'ai fait mon travail. Je dois chercher à faire ça. Le mercato qu'on fait ne peut pas être évalué pendant ce même mercato, ça sera jugé en fin de saison, c'est là qu'on verra si on a pris ou non les bonnes décisions." Il a également confirmé que Marley Aké pourrait bientôt être échangé avec Franco Tongya (Juventus).





"Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif"

Longoria est ensuite intervenu pour donner la tendance pour la fin de mercato : "On a perdu un joueur important qu'on va chercher à remplacer, mais c'est difficile. Il y a beaucoup de spéculation, ça va s'activer dans les prochains jours partout, la situation n'est pas normale. C'est notre priorité, après avoir analysé plein de profils. Si on a l'opportunité de se renforcer, on sera actif", a-t-il poursuivi.



Les noms de Mehdi Léris (Sampdoria), Thiago Almada (Velez) et Amine Harit (Schalke 04) ont notamment été évoqués, ces derniers jours.