Face à la presse, Arek Milik (26 ans) a expliqué son choix de rejoindre l'OM, ce mois de janvier. Il espère aider à remettre l'équipe en scelle.





"Le coach et le directeur sportif étaient très déterminés à me faire venir. J'étais dans un moment difficile, car je ne jouais pas. Ils me voulaient et ils avaient besoin d'un buteur. Je sais que l'équipe n'est pas au mieux, mais je le prends comme un challenge", a déclaré l'attaquant polonais en conférence de presse. Il a également livré quelques mots sur son nouveau club et sur le stade Vélodrome, où il a joué lors de l'Euro 2016 : "Je sais que les supporters sont une grande force de Marseille."





"J'ai surtout besoin de jouer des matchs"

Il sait qu'il est attendu : "J'ai déjà joué avec deux avants-centres en équipe nationale avec Lewandowski. J'ai joué dans beaucoup de systèmes. Pour moi, il n'y a rien de nouveau. Je suis prêt à jouer. C'est le coach qui décidera comment on jouera. Ce poste n'est pas le plus simple. il y a beaucoup d'attente sur les buteurs qui doivent marquer. Marquer, c'est le plus important. Ces attentes sont partout, à Naples, à l'Ajax... Je suis prêt et je prends ça comme un challenge." Il espère aider à relancer le club : "On veut bien jouer. On doit travailler plus, entre plus concentré à l'entraînement, et les résultats vont venir." Il pense enfin être en mesure de jouer rapidement : "Je me sens bien, je n'ai pas l'impression d'avoir des manques. J'ai eu une période difficile à Naples, mais je me suis entraîné dur. Je sais que ce n'est pas comme en match, mais j'ai surtout besoin de jouer des matchs, de rythme."



Milik a passé 31 minutes sur la pelouse face à l'AS Monaco, samedi (défaite 1-3).