Emmanuel Petit a évoqué sur RMC la situation actuelle de l'OM, inquiétante sportivement.





"Il faut anticiper car financièrement, Marseille n'a pas le luxe d'attendre. La question que je me pose est : est-ce qu'il faut repartir sur une feuille blanche ? Licencier le staff ou faire partir une partie du vestiaire ? Moi je pense qu'il faut d'abord finir la saison car Marseille n'a pas les moyens financiers de licencier. Il y a encore des éléments de qualités qui doivent continuer l'aventure avec l'OM. En revanche, je ne sais pas ce que (Pablo) Longoria a en tête concernant les futurs joueurs ou entraîneurs. Je ne connais pas les finances du club, les conditions de contrat de certains joueurs, ni les prêts. L'idéal serait de repartir sur une feuille blanche, mais est-ce que l'OM en a la possibilité ? J'en suis presque à me demander s'il n'y a pas une 2e option. Un repreneur avec une nouvelle feuille de route et un projet ambitieux."



Le serpent de mer du repreneur semble cependant loin, et à l'heure actuelle, l'OM va surtout devoir se sortir du pétrin sportif dans lequel il se trouve (3 défaites de suite et 1 victoire sur les 5 derniers matchs en L1) avec les éléments actuellement au club, staff et joueurs compris.



Une réaction est attendue contre Rennes au Stade Vélodrome, ce samedi, à 21h.