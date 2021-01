Ménès félicite Longoria pour son travail

Le directeur sportif espagnol est très actif lors de ce mercato, dans le sens des arrivées comme des départs.





Alors qu'il est arrivé à l'OM à l'été 2020, Pablo Longoria semble faire l'unanimité autour de lui. Pierre Ménès, sur Canal, l'a d'ailleurs félicité pour son travail lors de ce mercato d'hiver : "Le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa ? C'est miraculeux. Je trouve que c'est super bien vendu (16 millions d'euros plus des bonus, ndlr). Et d'ailleurs, il faut louer le travail de (Pablo) Longoria. On savait que l'OM cherchait un arrière droit et un avant-centre, (Pol) Lirola et (Arkadiusz) Milik sont là, et ils ont l'air plutôt bon. (Kostas) Mitroglou a cassé son contrat. Sanson est très bien vendu. C'est du bon boulot !"



Et Pablo Longoria travaille encore sur des pistes, notamment au milieu de terrain pour compenser le départ de Morgan Sanson, mais également le prêt de Kevin Strootman au Genoa. Thiago Almada, Amine Harit et Irfan Can Kahveci sont notamment cités.