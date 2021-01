Le clan Almada infirme une prise de contact

Le milieu offensif argentin était annoncé dans le viseur de l'OM cet hiver.





Contacté par RMC, et par le journaliste Florian Germain en particulier, l'entourage de Thiago Almada a indiqué ne pas avoir été contacté par l'OM pour cet hiver. Cette rumeur en est réellement une, et le clan du joueur de 19 ans pense que Marseille ne le recrutera pas, lors de ce mercato en tout cas.



Le numéro 10 de Vélez Sarsfield est lié à son club jusqu'en 2023, et il a joué 37 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, pour 11 buts et 2 passes décisives. Son arrivée aurait pu compenser le départ de Morgan Sanson vers Aston Villa.



L'OM va semble-t-il devoir se pencher sur un autre profil que celui de l'espoir argentin.