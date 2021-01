Thauvin accuse Payet de trahison

Les deux éléments offensifs de l'OM ne s'apprécient guère, et se sont parlés franchement lors d'une réunion, il y a quelques jours.





Selon les informations de l'Equipe, lors de la réunion de crise après la défaite de l'OM face à Nîmes (1-2), le 18 janvier, Dimitri Payet aurait lancé les hostilités envers Florian Thauvin, reprochant à ce dernier de jouer "un peu trop pour (sa) gueule et (ses) stats", et se demandant ensuite si sa fin de contrat avait quelque chose à voir avec cette attitude individualiste. Le champion du monde 2018 aurait répliqué qu'il trouvait les critiques du numéro 10 infondées, car il était le meilleur passeur de L1 (avec 7 offrandes), ce qui prouvait son esprit collectif. Et que sa fin de contrat était "une affaire personnelle".



Tout aurait pu en rester là, mais à la fin de la réunion, Florian Thauvin a demandé la parole à André Villas-Boas, pour s'adresser à Dimitri Payet en ces termes, selon L'Equipe : "J'ai quelque chose à te reprocher, si. Je n'ai pas apprécié que t'ailles négocier avec le président dans notre dos pour baisser ton salaire. J'ai pris ça comme une trahison." Une trahison semble-t-il envers le groupe, qui avait décidé d'un commun accord de faire front contre la direction, et Jacques-Henri Eyraud en particulier, pour ne pas accepter les baisses de salaire demandées durant la crise du coronavirus.



Dimitri Payet s'est en effet mis d'accord avec le président de l'OM pour baisser de 50% son salaire cette saison, et de 30% la saison prochaine, tout en prolongeant son contrat et en s'assurant une reconversion au club à la fin de celui-ci (en 2024). Florian Thauvin, lui, voulait négocier un nouveau contrat avec une hausse de salaire importante, ce qu'il n'a pu faire, selon lui, à cause du nouveau contrat de Dimitri Payet. Tout ce micmac devrait voir le joueur de 28 ans quitter le club libre, cet été.