Le joli message d'adieu de Mitroglou

Le Grec de 32 ans va prochainement signer un contrat avec l'Aris Salonique, dans son pays natal.





Avant de quitter définitivement l'OM, où son contrat va être résilié d'un commun accord, Kostas Mitroglou a posté un message sur Instagram, où il dit adieu au club : "Un nouveau chapitre de ma vie de footballeur touche à sa fin, avec ses bons, mais également ses moments difficiles. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Je remercie également les supporters pour leur soutien. J'ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France. C'est pour cela qu'en dépit des nombreuses critiques dont j'ai pu faire l'objet, je n'ai jamais réagi et j'ai continué à travailler tous les jours pour prouver ma valeur. J'aurais aimé gagner la Ligue Europa, pour apporter ce titre à Marseille. Je vous remercie, du plus profond de mon coeur. Continuez d'aimer ce club, auquel je souhaite des énormes succès à l'avenir. Allez l'OM !"



Si Kostas Mitroglou n'a pas réussi son passage à l'OM (2017-2020), avec 16 buts en 50 rencontres et 2 prêts à l'étranger (Galatasaray, PSV Eindhoven), il réussit sa sortie, avec un joli message.