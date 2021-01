Un milieu turc pour remplacer Sanson ?

Alors que Morgan Sanson est en route pour Aston Villa, l'OM aurait en tête un suppléant.





Si plusieurs noms ont été évoqués (Thiago Almada, Amine Harit), celui d'Irfan Can Kahveci ne l'avait jamais été. C'est chose faite grâce au média Futbal Arena, qui révèle que l'OM s'intéresse au milieu de terrain de 25 ans, qui évolue au club d'Istanbul Basaksehir. Arrivé en 2017, en provenance de Genclerbirligi, Irfan Can Kahveci est un élément de base de la formation stambouliote qui a disputé la Ligue des Champions cette saison. Auteur de 25 matchs toutes compétitions, le Turc a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives.



Le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à 10 millions d'euros, alors que le milieu central est sous contrat jusqu'en 2024.