L'OM doit oublier le podium selon Ménès

Le consultant de Canal Pierre Ménès a présenté un bilan noir de la période actuelle de l'OM, après le match contre l'AS Monaco.





Selon lui, l'OM peut tout simplement dire adieu au podium : "Encore une fois, mis à part le raid de (Nemanja) Radonjic sur l'ouverture du score en première période, bien aidé par (Djibril) Sidibé et (Guillermo) Maripan, offensivement il n'y a rien eu. Ni (Dario) Benedetto, ni (Florian) Thauvin, ni (Dimitri) Payet, ni (Arkadiusz) Milik, rentré à une demi-heure de la fin, n'ont apporté quoi que ce soit dans ce domaine. Amputé de deux titulaires avec les absences de (Valentin) Rongier et de (Boubacar) Kamara, le milieu de terrain a beaucoup souffert et s'est montré beaucoup trop faible avec le ballon. Côté olympien, les derniers espoirs de podium se sont peut-être envolés hier soir, sachant que les trois prochains matchs verront les hommes de (André) Villas-Boas affronter Rennes, Lens puis le PSG."



L'OM est actuellement 6e de L1, avec un match de retard et 4 points de retard sur le 5e, Rennes. Même si l'OM jouait demain et gagnait contre l'OGC Nice, dans ce match en retard, le club n'avancerait pas au classement. Une situation très inquiétante en regard du calendrier qui arrive, et de la dynamique extrêmement négative de l'équipe. Avec 11 points de retard, à l'heure actuelle, sur le 3e, l'OM peut en effet s'inquiéter de parvenir à faire son retard et accrocher la Ligue des Champions à la fin de la saison.