Du beau monde autour d'Amavi

Le latéral gauche de l'OM est en fin de contrat et plusieurs clubs européens s'intéressent à son cas.





Selon les informations de L'Equipe, Naples se serait penché ces derniers temps sur Jordan Amavi, qui a l'avantage d'être libre à la fin de la saison et donc de représenter une belle opportunité de marché. Le joueur de 26 ans viendrait concurrencer Mario Rui et Faouzi Ghoulam, à gauche.



En Italie, le Milan AC, leader de la Serie A, suit également le joueur alors que Théo Hernandez, très performant, est le titulaire du poste. En Angleterre, c'est Crystal Palace qui est à fond sur Jordan Amavi, alors que les Gunners d'Arsenal ont pris des renseignements il y a quelques semaines, sans aller plus loin.



Actuellement blessé, le Français a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour 1 but. Selon le journal L'Equipe, le départ de Jordan Amavi semble pratiquement acquis.