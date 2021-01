Mercato : Aké en partance pour la Juve ?

Marley Aké (20 ans) pourrait rejoindre la Juventus de Turin, dans les prochaines heures. La presse italienne évoque la possibilité d'un échange avec Franco Tongya (18 ans).





Selon les éléments obtenus par Foot Mercato, le jeune olympien figure sur les tablettes du club de la Vieille Dame. Les dirigeants turinois auraient même lancé leur offensive pour décrocher son transfert définitif et reçu l'accord de l'OM. Le joueur pourrait bientôt parapher un contrat portant sur quatre saisons et demie, tandis que le club phocéen aurait notamment négocié un pourcentage à la revente. Sky Sport croit quant à lui savoir qu'Aké pourrait être échangé avec Franco Tongya, l'un des espoirs du centre de formation de la Juve.



On devrait pouvoir très vite mesurer la crédibilité de l'information. Cette saison, Marley Aké a participé à 13 rencontres, toutes compétitions confondues. S'il n'a pas su se montrer décisif, il semble en revanche avoir tapé dans l'oeil de certains recruteurs.