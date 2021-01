La piste Valverde confirmée ?

Miguel Angel Roman persiste et signe, concernant l'intérêt de l'OM pour Ernesto Valverde.





Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur la situation d'André Villas-Boas. Il a pris contact avec le journaliste espagnol, afin d'en savoir plus sur le dossier de son possible successeur, Ernesto Valverde. Miguel Angel Roman, considéré comme très fiable au-delà des Pyrénées, a maintenu son information, qu'il tient d'une source en qui il a "entièrement confiance" : "Les dirigeants marseillais ont perdu confiance en André Villas-Boas. Leur idée est de le renvoyer et de mettre Ernesto Valverde", a-t-il répété.



Outre le fait que Marca a indiqué que Valverde n'était pas intéressé par l'OM, le journal français ne paraît pas tout à faire croire à la possibilité d'un départ du Portugais. Il coûterait effectivement cher dans un contexte financier très compliqué. Il s'interroge en revanche, comme La Provence et L'Équipe, sur le message envoyé en interne par le technicien. "Quand Villas-Boas dit qu'il est prêt à partir si la direction le demande, on voit un homme qui n'est plus prêt à se battre. Le message envoyé à ses joueurs est désastreux. Si j'étais toujours président de l'OM, ça me donnerait l'impression qu'il n'est déjà plus là", a estimé Christophe Bouchet dans ses colonnes.



Pour rappel, le prochain match de l'OM est prévu contre Rennes, le 30 janvier.