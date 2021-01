Les MTP fracassent Thauvin et Payet dans un communiqué au vitriol

Les MTP ont publié un long communiqué, dimanche. Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas, les joueurs, et surtout Florian Thauvin et Dimitri Payet, en prennent pour leur grade. Ils ont par ailleurs salué le travail de Pablo Longoria.





Le groupe de supporter a sorti la sulfateuse, au lendemain de la défaite face à Monaco. Il s'en est pris au président, qu'il accuse de faire "un doigt d'honneur à tous les supporters de l'OM" : "Gérer un club populaire comme l'OM ne peut se résumer à gérer ça comme un quotidien hippique. À croire que cette direction se permet de nous expliquer comment nous devons supporter notre équipe." Il regrette son silence, après la fameuse décision de Turpin, face à Rennes : "Aucune déclaration, rien, nada."





"Payet et Thauvin, barrez-vous loin de ce club"

Il évoque ensuite des joueurs "indéfendables" et des choix d'André Villas-Boas "qui interpellent". Il a aussi fracassé Dimitri Payet et Florian Thauvin, lesquels sont comparés à des "coquilles vides" : "L'un est "marseillais à vie" mais sur le terrain et surtout en dehors, ce n'est rien d'autre qu'un enfant gâté qui se prend pour un autre. Le deuxième se permet de ne plus jouer au football, car la prolongation proposée par l'OM ne lui convient pas. Continue avec tes prestations ridicules et en fin de contrat, c'est à l'US Pantoufle que tu vas te retrouver et là, tu pourras échanger ton maillot avec l'ennemi. Messieurs les stars de wish, prenez vos affaires et barrez-vous loin de ce club, vous ferez du bien à toute une ville."



Les MTP ont salué le travail de Longoria, "qui arrive dans cette situation anarchique à nous faire venir un véritable buteur". Et de conclure : "Nous en voulons à une direction aveugle et bornée qui nous ridiculise de jour en jour. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas nous rendre à la réunion prévue ce lundi pour avoir les voeux de la direction. Ce n'est pas des voeux que nous voulons, c'est des hommes sur le terrain avec de l'envie, de la grinta et de la fierté de porter ce maillot."



La fracture avec les fans paraît profonde.