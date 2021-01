combien coûterait le licenciement de Villas-Boas ?

Un départ d'André Villas-Boas coûterait entre 4 et 5 millions d'euros à l'OM.





Dans son édition du jour, La Provence évoque la crise qui secoue la Commanderie. Si le journal pense qu'André Villas-Boas a toujours l'oreille de Frank McCourt, il indique aussi que ses relations avec Jacques-Henri Eyraud sont très fraîches. L'Américain tiendrait d'ailleurs un rôle de pacificateur entre les deux parties. Quant au possible départ du Portugais, le média précise que personne n'a voulu commenter la rumeur Ernesto Valverde, dimanche, au centre Louis-Dreyfus. Il ajoute qu'un licenciement d'AVB et de son staff pourrait coûter 4 à 5 millions d'euros. Le technicien se considèrerait bien trop seul dans la tempête.



Le quotidien confirme par ailleurs qu'André Villas-Boas a totalement perdu la main sur le mercato. Il aurait bien découvert Pol Lirola et ne souhaitait pas le départ de Morgan Sanson. Le journal conclut en assurant que le Portugais diffuse "une forme de renoncement, comme si l'avalanche des événements contraires avait eu raison de sa détermination". On peut notamment penser qu'il a été lâché par plusieurs joueurs, dont deux importants : Florian Thauvin et Dimitri Payet.



On croirait que la saison arrive à son terme. Or il reste 17 journées. Il manque clairement un patron à cet OM.