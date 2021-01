Villas-Boas aurait trouvé la taupe du vestiaire

André Villas-Boas aurait une idée de la personne qui informe RMC sur les péripéties du vestiaire. Il s'agirait de quelqu'un de très haut placé.





En conférence de presse, samedi, AVB est revenu sur sa quête de la taupe. Et il pourrait s'agir d'un membre de la direction : "Regarde, RMC continue à avoir les infos en direct de l'OM, c'est une fuite que j'essaie de trouver, mais j'ai l'impression de savoir qui c'est", a-t-il lancé face aux journalistes.



Si l'on en croit L'Équipe, la radio est renseignée par une personne "haut placée, qui informerait selon lui le média plutôt que son propre coach sur des dossiers comme le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa". Le nom de cet informateur n'est pas précisé, mais il n'y a pas grand monde qui peut considérer le Portugais comme "son propre coach"... Le journal indique par ailleurs que la relation entre l'entraîneur marseillais et sa direction s'est détériorée. Il la juge désormais "distante". Et AVB déplorerait en interne son isolement, bien qu'il reste proche de ses joueurs.



On ne peut pas dire que la situation dépeinte par le média laisse augurer un redressement spectaculaire, ces prochaines semaines. On note néanmoins que l'OM bénéficie d'un traitement spécial, étant donné que ce type d'investigations n'existe pas pour les autres clubs.