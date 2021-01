Longoria souhaiterait plafonner les salaires

Pablo Longoria, le directeur du football de l'OM, envisagerait de mettre en place un système de salary-cap, ces prochains mois.





Très actif, cet hiver, le dirigeant espagnol a pu mesurer le travail qui restait à faire, à l'OM, en ce qui concerne la cohérence des salaires. Il souhaiterait mettre en place des paliers de rémunération, en fonction des statuts de joueurs. Selon L'Équipe, il pourrait comprendre trois tranches, comme ce fût le cas à son précédent club, Valence : les stars, avec des salaires d'environ 2,7 millions d'euros nets annuels, les intermédiaires, entre 1,2 et 1,5 million d'euros nets à la saison, et les pépites, entre 600 et 800 000 euros par an.



Par ailleurs, le quotidien ajoute que Jacques-Henri Eyraud apprécie beaucoup le travail réalisé par l'Espagnol et ne jure que par lui. Longoria aurait sciemment laissé "la main du marché oeuvrer" sur les cas Florian Thauvin et Jordan Amavi, lesquels devraient finalement rejoindre l'étranger. Il préfèrerait partir depuis une feuille blanche pour appliquer ses idées. L'avenir dira s'il a fait le bon choix.