Mercato : l'OM courtiserait Thiago Almada

L'OM viserait Thiago Almada (19 ans), pour renforcer son secteur offensif.





Selon les renseignements relayés par la chaîne Téléfoot, le club phocéen s'intéresse de près à la situation du milieu offensif de River Plate. Il se heurterait néanmoins à son prix, jugé excessif alors que le club argentin attendant 10 millions d'euros pour le laisser filer.



Une opération qui serait très compliquée à conclure, étant donné que le joueur n'a pas de passeport européen, et que l'OM compte déjà quatre éléments extracommunautaires. D'autant que sa clause libératoire serait désormais de 25 millions d'euros et que de nombreux clubs, dont le Barça et Manchester City, seraient sur le coup.



International U20, Thiago Almada a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives dans le championnat argentin, depuis le début de sa carrière. Son contrat court jusqu'en 2023.