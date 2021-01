La réunion avec les supporters annulée

Prévue lundi, la réunion entre les dirigeants et les supporters de l'OM a été annulée.





Selon La Provence, le rendez-vous qui était prévu lundi entre les représentants des groupes de supporters et la direction olympienne a été annulée. Les associations ne souhaiteraient pas s'y rendre. Ils auraient en revanche programmé de se réunir entre eux pour évoquer la situation du club et "la position à tenir dans les prochaines semaines".



Pour rappel, l'OM occupe la 6e place du classement de Ligue 1, à 7 points de la 4e place de Monaco et à 8 points du podium.