Mercato : l'OM s'intéresserait à Dahoud

L'OM penserait à Mahmoud Dahoud (25 ans), afin de compenser le départ de Morgan Sanson (26 ans).





Selon les informations communiquées par Sport 1, Pablo Longoria s'intéresse à la situation du milieu de terrain du Borussia Dortmund. Peu utilisé cette saison, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, cet hiver. On peut imaginer que le directeur du football phocéen lorgne un nouveau prêt, après ceux d'Arek Milik et Pol Lirola.



International allemand (2 sélections, cet automne), Mahmoud Dahoud a été formé à Düsseldorf et à M'gladbach. Il a été transféré au BVB en juillet 2017, pour un montant de 12 millions d'euros. Il n'est jamais parvenu à gagner sa place dans l'équipe type et n'a pris part qu'à 5 matchs de Bundesliga, cette saison.



Pour rappel, Morgan Sanson devrait s'engager avec Aston Villa, dans les prochaines heures.