Thauvin aurait fait part de ses exigences pour prolonger

Florian Thauvin (27 ans) aurait indiqué ses exigences, en vue de signer un nouveau contrat avec l'OM.





Selon les renseignements recueillis par Nicolo Schira, le milieu offensif de l'OM a bien refusé une offre de prolongation. Il aurait en revanche indiqué le salaire pour lequel il pourrait rester : "Florian Thauvin a rejeté la première offre de l'Olympique de Marseille pour prolonger son contrat jusqu'en 2024 (2,5 millions d'euros par an + bonus). Il demande un nouveau salaire (4 millions d'euros par an)", a-t-il précisé sur Twitter. Les montants italiens sont toujours en net.



Flotov fait pour l'instant le buzz pour les mauvaises raisons, avec son accrochage avec Dimitri Payet. Il affiche un niveau très en deçà de ce à quoi il avait habitué et on peut comprendre que le contexte économique ne pousse pas les dirigeants à faire de folie avec lui.



Pour rappel, il a inscrit 6 buts et délivré 7 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1, depuis l'été dernier. Son contrat est censé se terminer en juin.