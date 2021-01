Sanson remplacé ? La réponse de Villas-Boas

André Villas-Boas ne sait pour l'instant pas si Morgan Sanson (26 ans) sera remplacé.





En conférence de presse d'après-match, le coach portugais s'est exprimé sur le départ de Morgan Sanson. Il ne sait pour l'instant pas s'il pourra compter sur un milieu de terrain supplémentaire, d'ici la fin du mercato : "Je lui ai demandé (à Sanson) s'il avait la tête pour jouer. Il m'a dit que c'était difficile pour lui. Il a donc quitté le rassemblement dès le matin pour partir à Aston Villa. On a souffert au milieu avec les autres absences, dont celle de Bouba (Kamara). Il faut maintenant mettre quelque chose en place pour Rennes. Je ne sais pas si Sanson sera remplacé... Il faut demander à Pablo (Longoria)."



Pour rappel, les noms de Mehdi Léris (Sampdoria), Amine Harit (Schalke 04) et Farid Boulaya (Metz) ont été évoqués, ces dernières semaines. On peut imaginer que l'Espagnol, qui paraît beaucoup travailler, a d'autres pistes en tête. Il disposerait d'une enveloppe d'environ 10 millions d'euros pour renforcer l'entrejeu.