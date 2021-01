Alvaro Gonzalez (31 ans) s'est aussi exprimé après la nouvelle défaite subie par l'OM à Monaco (1-3). Il pense avant tout aux supporters.





"On prend vite un but en deuxième mi-temps. C'est une situation difficile à Marseille actuellement au classement. Dans tous les matches, on a perdu beaucoup de points. Aujourd'hui la mentalité de l'équipe était différente des précédents matches, mais avec trois buts contre nous, c'est dur de gagner", a déclaré l'Espagnol au micro de Canal+.





"On va continuer à travailler"

Et de poursuivre : "Je crois que sur le deuxième but, il n'y a pas corner mais l'arbitre a laissé jouer. Pour nous cette année, c'est très difficile avec les arbitres. Mais on a besoin de continuer, surtout que si on a encaissé trois buts c'est uniquement de notre faute. On doit faire mieux avec le ballon, d'autant qu'on a de la qualité, des joueurs pour mieux jouer. Mais bon, on va continuer, les supporters méritent beaucoup plus de nous, on va continuer à travailler pour renverser la situation."



L'Espagnol paraît avoir compris davantage de choses sur le club que certains autres joueurs arrivés bien avant lui.