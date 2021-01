Villas-Boas sur le départ, Valverde pour le remplacer ?

L'OM aurait coché le nom d'Ernesto Valverde, dans l'optique d'un possible remplacement d'André Villas-Boas.





Selon les renseignements recueillis par Miguel Angel Roman, commentateur de Movistar, le club olympien s'apprête à licencier le Portugais et cherche à attirer Ernesto Valverde pour sa succession. Les quatre défaites consécutives pourraient donc sonner le clap de fin pour AVB. Et Pablo Longoria a visiblement de grandes ambitions pour la suite.



Pour rappel, Valverde a quitté le Barça il y a un an, après avoir obtenu 91 victoires et 29 matchs nuls, et concédé 15 défaites. Auparavant, il était resté durant sept saisons sur le banc de l'Athletic Bilbao (101 victoires, 46 matchs nuls et 66 défaites). Il a été deux fois champion d'Espagne et dispose d'une très belle cote, au-delà des Pyrénées (et pas seulement).



Info ou intox ? On peut en tout cas imaginer que des solutions sont cherchées en interne pour relancer une machine qui semble gravement grippée. Les Marseillais n'ont notamment cadré qu'un tir contre Monaco et face à Lens, ce qui laisse entendre qu'il y a un sérieux problème.