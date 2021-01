André Villas-Boas a livré son analyse de la défaite concédée par l'OM, face à Monaco (1-3). Il ne pense pas qu'il y ait de véritable crise, mais rappelle que l'OM compte 9 points de moins que la saison passée, au même moment.





"L'égalisation monégasque d'entrée en deuxième période nous a fait du mal. On a perdu confiance. L'équipe est devenue fébrile sur les coups de pied arrêtés adverses. On a manqué de vigilance sur les corners. Monaco a été réaliste dans ce registre et on le savait. C'est un de leurs points forts. Ils ont changé le cours du match. On a été impacté par cette efficacité monégasque en deuxième mi-temps", a déclaré le coach portugais face à la presse, samedi soir.





"Beaucoup de choses peuvent se passer"

Il ne pense pas que la crise soit si profonde que ne le disent certains médias : "Il n'y a pas de crise. On souffre beaucoup, mais le groupe est solide et veut s'en sortir. Tous les joueurs ont donné, les titulaires comme les remplaçants. Mais on a eu de mauvaises nouvelles dès le matin avec l'absence de Rongier (blessé au tendon d'Achille) et la perte de Morgan Sanson." Il considère enfin qu'il sera difficile de prétendre au podium : "On est loin. Mais ça peut vite revenir. Beaucoup de choses peuvent se passer dans cette Ligue 1. Mais on est quand même à neuf points de moins, au même moment, que la saison passée. Il ne faut pas louper les confrontations directes qui arrivent. On vient de manquer la première face à Monaco."



Le prochain match de l'OM est prévu contre Rennes, samedi.