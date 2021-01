Le conflit Payet-Thauvin gênerait vraiment le vestiaire

D'après Bertrand Latour, l'inimitié Dimitri Payet (33 ans)-Florian Thauvin (27 ans) a un réel impact sur le vestiaire marseillais. Certains joueurs jugeraient ça très gênant.





"L'inimitié Payet - Thauvin plombe-t-elle l'OM ? Oui ! Les deux ne peuvent pas se voir, on le sait depuis longtemps maintenant. Villas-Boas l'a dit publiquement vendredi. Mais c'est quelque chose que l'on ne découvre pas, a lâché le journaliste sur la chaîne L'Équipe. Depuis le début de la saison, les autres membres du vestiaire se sont rendu compte que ce serait très compliqué cette année, alors que tout allait bien la saison dernière avec Thauvin à l'infirmerie. Ils ont signé tous les deux en 2013 à l'OM. Et il y a peu de moments où ils ont brillé ensemble. L'un et l'autre peuvent être des leaders négatifs. Et ça rejaillit sur le collectif. C'est très gênant. J'ai eu plusieurs retours de joueurs de l'OM. Ils me disent : ‘Il y a un problème entre les deux et c'est gênant pour le groupe, vraiment'. Ce conflit Payet - Thauvin a un impact sur l'OM."



Info ou intox ? L'Equipe et RMC en rajoute parfois tellement qu'on peine à discerner le vrai du faux. Ce qui paraît certain, c'est que cette guerre d'égo fatigue aussi beaucoup de supporters. Les deux hommes seront assurément très observés, ce soir, à Monaco.