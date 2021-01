Arek Milik (26 ans) a confié son enthousiasme, suite à sa signature à l'OM. Il a également évoqué la période difficile traversée par l'équipe d'André Villas-Boas.





"Je suis ravi d'être là. J'ai reçu beaucoup de messages de la part des supporteurs de l'OM pour me féliciter. Je suis très enthousiaste parce que c'est un moment spécial. C'est une nouvelle aventure, un nouveau club. J'ai hâte de jouer pour Marseille. C'est un grand club avec une grande histoire", a déclaré l'international polonais lors d'un entretien accordé aux médias du club.





"C'est un peu difficile en ce moment"

Il s'attend à ce que l'OM retrouve bientôt son véritable niveau : "C'est un peu difficile en ce moment, mais ça fait partie du football. Après les moments difficiles, il y a toujours des moments heureux. Je les attends. Je suis venu ici pour me montrer, je compte tout donner."



Pour rappel, l'attaquant devrait prendre place sur le banc face à Monaco, cet après-midi. Il n'a plus joué depuis plusieurs mois et a besoin de retrouver le rythme de la compétition.