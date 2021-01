Mercato : accord Aston Villa-OM pour Sanson ?

Aston Villa et l'OM se seraient entendus pour le transfert de Morgan Sanson (26 ans). Le milieu de terrain devrait rapidement rejoindre l'Angleterre.





D'après les informations apportées par Sky Sports, les Villans et les Phocéens se sont mis d'accord pour un transfert de 15,7 millions d'euros, plus 1,7 million d'euros de bonus éventuels. La chaîne Téléfoot parle de 16 millions, plus 3 millions de bonus, et RMC évoque un montant de 18 millions sans les bonus. Il n'est donc pas simple d'y voir clair. Le joueur se serait en tout cas déjà entendu avec ses futurs dirigeants et il devrait vite rejoindre l'Angleterre pour passer sa visite médicale.



Pour rappel, Sanson avait été recruté pour 12 millions d'euros au MHSC, en janvier 2017. Il a depuis joué 157 rencontres, toutes compétitions confondues, marqué 25 buts et délivré 19 passes décisives. Il a alterné le bon et le moins bon, avec des crises de confiance passagère. S'il a toujours fait preuve d'un excellent état d'esprit, on peut penser que la Premier League pourrait lui permettre de franchir un palier.



Pablo Longoria aurait coché plusieurs profils (n'évoluant pas forcément au même poste) pour le remplacer, dont celui d'Amine Harit (Schalke 04).