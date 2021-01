Mercato : Mitroglou va bien partir

Kostas Mitroglou (32 ans) a pris la décision de quitter l'OM, ce mercato. Il va signer à l'Aris Salonique.





D'après les renseignements publiés par La Provence, l'international grec a trouvé un accord avec ses dirigeants pour quitter Marseille, cet hiver. Il devrait rapidement s'engager avec l'Aris Salonique. Son futur président a d'ailleurs confirmé l'information sur les réseaux sociaux.



Arrivé lors de l'été 2017, Mitroglou a été une grosse déception. Durant un an et demi, il a alterné les périodes de confiance et de motivation, avec celles d'échec total. Au total, il a inscrit 16 buts (dont un triplé contre Bourg-en-Bresse) en 50 apparitions sous la tunique marseillaise.



Mitroglou était écarté de l'équipe d'André Villas-Boas, depuis l'été dernier, et son contrat devait prendre fin en juin.