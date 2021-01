Match AS Monaco - OM : chaîne, heure... tout ce qu'il faut savoir

21e journée de Ligue 1 : l'Olympique de Marseille se déplace à Monaco dans un contexte plutôt défavorable. Si côté mercato, l'arrivée de Milik est une très bonne nouvelle, rien ne va plus en championnat après la défaite en milieu de semaine contre Lens, à domicile...





L'OM se déplace sur le terrain de Monaco, dans un contexte de crise sportive. La mission d'André Villas-Boas est toute sauf simple. Il doit faire face à un vestiaire qui se délite et en particulier aux tensions entre Dimitri Payet et Florian Thauvin. Il doit aussi composer avec les absences de Boubacar Kamara et Jordan Amavi, lesquelles se ressentent fortement. Par ailleurs, Arek Milik, qui vient d'arriver, ne devrait pas être en mesure de démarrer la rencontre. Côté monégasque, Niko Kovac doit faire sans Cesc Fabregas et Gelson Martins.





Streaming Monaco - OM, à quelle heure voir le match et sur quelle chaîne?

Bonne nouvelle pour les supporters : on aura le choix du diffuseur ! Que vous ayez un abonnement à Canal ou Téléfoot, vous pourrez voir le match ! ASM-OM est en effet co-diffusé sur Téléfoot et Canal + à 21h00 ce samedi soir. Pour le streaming donc aucun soucis si vous êtes abonné à Téléfoot, vous devrez vous connecter sur telefootlachaine.fr et si vous êtes un abonné Canal, vous devrez vous connecter sur la plateforme MyCanal.





Comment regarder Monaco - Marseille en streaming ? et la Ligue 1 en général ?

Les dirigeants de la Ligue de Football n'ayant toujours pas retrouvé un repreneur pour les droits de la L1 pour cette fin de saison et jusqu'en 2024, Mediapro continue de diffuser les matchs sur la chaîne Téléfoot... Si vous souhaitez regarder Monaco-Marseille, il faudra donc vous abonner à Téléfoot : on vous conseillera d'ailleurs de ne prendre qu'à la journée, au prix de 3.90€, et de ne pas vous engager sur plus d'un mois, cette chaîne étant vouée à disparaitre dans les jours ou semaines à venir. Mais, bonne nouvelle, le match sera aussi diffusé sur Canal +. Avant que les cartes soient rebattues pour les droits de la Ligue 1, ne changez rien à vos abonnements en cours pour le moment...





Les compos probables de Marseille-Nîmes

Le onze probable de Monaco : Lecomte - Sidibé, Maripan, Badiashile, Caio Henrique - Aguilar, Tchouaméni, Fofana, Diop - Ben Yedder, Volland.

Le onze probable de l'OM : Mandanda - Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Sakai - Rongier, Gueye, Sanson - Thauvin, Benedetto, Payet.





Les arbitres du match

François LETEXIER sera l'arbitre principal. Il sera assisté de Cyril MUGNIER et Mehdi RAHMOUNI. Le 4e arbitre sera Romain DELPECH et du côté de la VAR, Bastien DECHEPY sera assisté de Christian GUILLARD.





Le prono de Footmarseille

Compte tenu du contexte, avec un Monaco en pleine bourre et un vestiaire marseillais divisé, il paraît difficile d'imaginer un rebond, ce samedi. Misons sur une défaite 1-2, avec un unique but marseillais inscrit par Arek Milik, en fin de partie.





Ligue 1 : le programme complet de la 21e journée

Voici le programme tv complet de la 21e journée de Ligue 1 :



Vendredi 22 janvier

21h00 - Ligue 1 : PSG - Montpellier sur Telefoot



Samedi 23 janvier

17h00 - Ligue 1 : Lens - Nice sur Telefoot

21h00 - Ligue 1 : Monaco - Marseille sur Canal + et Telefoot



Dimanche 24 janvier

13h00 - Ligue 1 : Bordeaux - Angers sur Telefoot

15h00 - Ligue 1 : Multiplex - 21e journée sur Telefoot

15h00 - Ligue 1 : Dijon - Strasbourg sur Telefoot Stadium 1

15h00 - Ligue 1 : Metz - Nantes sur Telefoot Stadium 2

15h00 - Ligue 1 : Nimes - Lorient sur Reporté

15h00 - Ligue 1 : Reims - Brest sur Telefoot Stadium 4

17h00 - Ligue 1 : Rennes - Lille sur Canal +

21h00 - Ligue 1 : Saint-Etienne - Lyon sur Telefoot