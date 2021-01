Mercato : l'OM à l'action pour recruter Boulaya ?

L'OM aurait entamé des discussions pour s'attacher les services de Farid Boulaya (27 ans).





Si l'on en croit les informations rapportées par Foot Mercato, le club phocéen a entamé des discussions pour recruter le milieu offensif du FC Metz. Il réussit une belle saison et a notamment inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 16 apparitions en Ligue 1. Sous contrat jusqu'en 2022, il pourrait partir pour un montant compris entre 5 et 7 millions d'euros, alors qu'il avait été recruté pour 800 000 euros, en 2018.



International algérien (1 sélection), le natif de Vitrolles est rapide et technique. Il pourrait compenser numériquement le départ de Morgan Sanson, lequel serait en partance pour Aston Villa. Il apporterait ainsi de nouvelles solutions à André Villas-Boas, pour son animation offensive.



Depuis le début de sa carrière, Boulaya a essentiellement évolué en Ligue 2 (104 matchs, 13 buts et 12 passes décisives). Il semble néanmoins avoir franchi un palier en Ligue 1 (44 matchs, 5 buts et 5 passes décisives au total), ces derniers mois.



Pablo Longoria a décidément beaucoup de ressources.