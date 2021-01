Villas-Boas a menacé de partir

André Villas-Boas n'a pas du tout gouté à la prestation de ses joueurs face à Nîmes (1-2). Lors de la discussion d'après-match, il a menacé de démissionner.





Selon les informations rapportées par RMC Sport, le coach portugais s'est senti trahi, samedi, par le manque de combativité de son équipe. Il a élevé le ton, lors de son discours d'après-match, estimant avoir toujours défendu son vestiaire. Il aurait ouvertement dit à ses joueurs qu'il était prêt à démissionner et certains Olympiens seraient alors intervenus pour lui demander de rester, considérant que c'était à eux de se remettre en cause. La radio ajoute que son vestiaire a été rassuré par la suite de ses propos. AVB aurait adouci ses mots, indiquant "qu'il était capable de partir s'il était le problème". Le média parle d'électrochoc, mais il faudra attendre le prochain match pour le savoir.



Villas-Boas se serait également entretenu en tête à tête avec Jacques-Henri Eyraud et aurait notamment évoqué le problème de l'implication de certains joueurs, "trop préoccupés par leur contrat ou leur avenir". Le président murissait déjà un discours et sa prise de parole de dimanche aurait été appréciée par le technicien.