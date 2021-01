Mercato : l'OM prêt à tenter le coup avec Lingard

L'OM tenterait d'obtenir le renfort de Jesse Lingard (28 ans), l'ailier droit de Manchester United.





Si l'on en croit les informations rapportées par ESPN, le club phocéen souhaite s'attacher les services de l'international anglais (24 sélections, 4 buts), ce mercato. De nombreux clubs auraient toutefois fait part de leur intérêt et l'affaire est loin d'être gagnée d'avance. Nice, Tottenham, l'Inter Milan, le FC Porto, Sheffield United et West Ham seraient sur le coup.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Lingard n'a disputé que 2 matchs de League Cup et 1 de FA Cup, cette saison. Il n'est effectivement pas dans les petits papiers de son entraîneur et pourrait faire ses valises, cet hiver. La saison dernière, il avait inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 40 apparitions, toutes compétitions confondues. Il est particulièrement réputé pour sa vitesse et a été flashé à 34,76 km/h, fin 2017.



S'il a connu des difficultés, sa venue constituerait assurément un gros coup pour un club de Ligue 1. Il n'est toutefois pas évident que Pablo Longoria, qui paraît sur tous les fronts, parviendra à décrocher sa signature.